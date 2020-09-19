AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan paçavrasına sert tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

19.09.2020 12:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadeleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik mesajında; "Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır" ifadelerini kullandı.