Son dakika: Bakan Akar'dan Yunan gazetesinin provokasyonuna sert tepki!

20.09.2020 14:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir Yunan gazetesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında atılan ahlaksız manşet hakkında açıklama geldi. Bakan Akar "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.