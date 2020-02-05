Haberler Video Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

05.02.2020 18:17

Son dakika haberine göre İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Trafik yoğunluk haritasına göre, 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları