Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Son dakika haberine göre İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Trafik yoğunluk haritasına göre, 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı05.02.2020 18:17
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