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Van'da çığ faciası! Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 63 kardeşimiz sağ çıkarıldı

Van'da çığ faciası! Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 63 kardeşimiz sağ çıkarıldı

05.02.2020 18:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Soylu "Jandarma, UMKE, AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinden 63 kardeşimiz buradan sağ olarak çıkarıldı, hastanelere nakledildi" ifadelerini kullandı.


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