İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Soylu "Jandarma, UMKE, AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinden 63 kardeşimiz buradan sağ olarak çıkarıldı, hastanelere nakledildi" ifadelerini kullandı.
Van'da çığ faciası! Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 63 kardeşimiz sağ çıkarıldı05.02.2020 18:55
- Sabiha Gökçen'de uçak kazası! Pegasus'a ait uçak neden pistten çıktı? Kaza neden oldu?
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan depremden kurtulan Kerim'e sürpriz! Başkan Erdoğan'la görüştü
- Türk Hava Yolları pilotları A350'ler için böyle eğitiliyor | Video
- Ceza infaz düzenlemesinde 5 Şubat son dakika gelişmesi! Af yasası çıkacak mı? | Video
- Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın pilotu ve kulenin telsiz konuşması ortaya çıktı | Video
- Son dakika: Sabiha Gökçen'de uçak kazası! Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ölü yaralı açıklaması | Video
- Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
- Van'da çığ faciası! Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 63 kardeşimiz sağ çıkarıldı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale'nin Delice ilçesinde önemli açıklamalar | Video
- Meteoroloji çığ bölgesi için hava durumu tahminini açıkladı | 5-6 Şubat 2020 Van hava durumu | Video
- Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar çığ faciasını anlattı! |Video
- Son dakika: Van'da yeni çığ faciası! Can kaybı artıyor: 26 ölü 53 yaralı |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.