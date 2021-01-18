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SON DAKİKA: Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

SON DAKİKA: Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
18.01.2021 08:17
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Son dakika haberine göre, İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aracıyla dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatırken trafik yoğunluğu oluştu. Etkisini artıran kar yağışı yolları beyaza bürürken vatandaşlar gitmekte zorluk yaşadı. Trafik yoğunluğu saat 08'de yüzde 67'leri gördü.


İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aracıyla dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatırken trafik yoğunluğu oluştu.

Etkisini artıran kar yağışı yolları beyaza bürürken vatandaşlar gitmekte zorluk yaşadı. Trafik yoğunluğu saat 08'de yüzde 67'leri gördü.

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