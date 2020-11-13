Son dakika haberine göre, Sakarya'da müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'ın küçük kıza attığı mesajlar ifşa oldu. Sapık şeyh, istismar ettiği kızdan aralarındaki WhatsApp yazışmalarını temizlemesi istiyor.

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