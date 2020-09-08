Sakarya'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban (58) hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Düzenlenen tensip zaptıyla birlikte duruşma günü de belli oldu.



Şağban 13 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Hakkındaki iddianamedeki suçlamalar yüzüne okunarak yargılama başlayacak.

Mağdur çocuğun Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip edilmeyeceğine ise davanın görüleceği Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.

Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.