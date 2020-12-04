Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan; ''Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm, bakanımız da görüştü. Konuyla ilgili olarak da şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS AŞISI

Çeşitlilik kesinlikle var. Bizim Uğur bey ile ben de bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Covid konusunda ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor.