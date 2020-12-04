Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP'deki taciz skandallarına ilişkin; CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur.'' DEDİ.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP örgütlerinde cinsel saldırı iddiaları

Bu konularla ilgili başından itibaren, her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vs. bu tür şeyleri konuşan bu zat, tabanına sahip olamadığının uygulamasının ortaya koymuş vaziyettedir. İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaftadır, buradan da ne çıkacağı belli değildir. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur.