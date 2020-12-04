Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni uğurlandı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törenle uğurladı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracaktır. Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir." dedi.

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıktı. 42 konteyner içerisinde beyaz eşya taşınan trenin uğurlama töreni Marmaray Kazlıçeşme İstasyonunda yapıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Bakan Karaismailoğlu, treni uğurlamadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarının ardından Karaismailoğlu, treni Çin'e uğurladı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak trenin, 8693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı öğrenildi. Yük treninin Marmaray Kazlıçeşme durağına gelişi ve duraktan hareket anı havadan görüntülendi.