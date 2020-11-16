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SON DAKİKA VİDEO: Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

SON DAKİKA VİDEO: Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu
16.11.2020 11:33
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Son dakika haberi: Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Son dakika gelişmesi sonrası Türk askerinin Azerbaycan'a gitmesi yolunda bir adım daha atılmış oldu.


Son dakika haberi: Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Son dakika gelişmesi sonrası Türk askerinin Azerbaycan'a gitmesi yolunda bir adım daha atılmış oldu. Azerbaycan Tezkeresi Meclis'te. Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım antlaşması Meclis'e sunuldu.
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