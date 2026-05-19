CANLI YAYIN
Geri
Kamyonetle çarpışan motosiklettekiler yola fırladı: 3 yaralı

Kamyonetle çarpışan motosiklettekiler yola fırladı: 3 yaralı

Kilis’te meydana gelen korkutan kazada, hafif ticari kamyonetin çarptığı motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.

Kavşakta Sert Çarpışma

Korkutan kaza, Kilis merkez Öncüpınar Mahallesi sınırları içinde yer alan Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari kamyonet, o esnada yoldan geçiş yapmakta olan bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle dengesini kaybeden motosiklet devrilirken, üzerindeki 3 kişi sert bir şekilde beton zemine düşerek yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan diğer iki yaralı, ambulanslarla hızlıca Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle