Kamyonetle çarpışan motosiklettekiler yola fırladı: 3 yaralı

Kavşakta Sert Çarpışma

Korkutan kaza, Kilis merkez Öncüpınar Mahallesi sınırları içinde yer alan Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari kamyonet, o esnada yoldan geçiş yapmakta olan bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle dengesini kaybeden motosiklet devrilirken, üzerindeki 3 kişi sert bir şekilde beton zemine düşerek yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan diğer iki yaralı, ambulanslarla hızlıca Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.