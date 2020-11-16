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ABD'de korkunç olay! Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor

ABD'de korkunç olay! Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor
16.11.2020 11:55
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Son dakika haberi... ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.


ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

SAATTE 2 DOLARA MORGA CESET TAŞIYORLAR

Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüste ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

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