Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili öncesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığına yönelik tedbirleri açıklayarak, 23-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde otobüs seferleri ve işletmecilerine yönelik denetimlerin en üst seviyeye çıkarılacağını duyurdu; bayram yoğunluğunu suistimal ederek fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ya da yetki belgesiz taşımacılık yapan firmalara geçit verilmeyecek.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel