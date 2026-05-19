CANLI YAYIN
Geri
İzmir'de feci ölüm: 4.kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'de feci ölüm: 4.kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Muratbey Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanan trajik olayda, eşine yardım etmek için cam sildiği iddia edilen talihsiz adam apartmanın 4. katından yere çakıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan yaşlı adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşiyle Birlikte Cam Siliyordu

Edinilen bilgilere göre, dairelerinde eşiyle beraber ev temizliği yapan 70 yaşındaki adam, pencere camlarını sildiği esnada bir anda muvazenesini yitirdi. Dengede duramayarak açık olan pencereden apartmanın 4. katından boşluğa bırakan yaşlı adam, metrelerce yükseklikten sitenin beton zeminine çakıldı.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Çevrede bulunan komşuların ve sitedeki vatandaşların korku dolu anlara tanıklık ederek durumu hemen ihbar etmesi üzerine, bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde vakit kaybetmeden yaptığı ilk kontrollerde, yüksekten sert bir şekilde düşen yaşlı adamın maalesef hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin sitenin bahçesinde yaptığı titiz çalışmaların ardından, talihsiz adamın cansız bedeni otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ani ve trajik ölümü ailesini ve komşularını gözyaşlarına boğarken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO
6 kişiyi öldüren zanlının tır şoförünü vurma anı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle