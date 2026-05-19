İzmir'de feci ölüm: 4.kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Muratbey Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanan trajik olayda, eşine yardım etmek için cam sildiği iddia edilen talihsiz adam apartmanın 4. katından yere çakıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan yaşlı adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Eşiyle Birlikte Cam Siliyordu
Edinilen bilgilere göre, dairelerinde eşiyle beraber ev temizliği yapan 70 yaşındaki adam, pencere camlarını sildiği esnada bir anda muvazenesini yitirdi. Dengede duramayarak açık olan pencereden apartmanın 4. katından boşluğa bırakan yaşlı adam, metrelerce yükseklikten sitenin beton zeminine çakıldı.
Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi
Çevrede bulunan komşuların ve sitedeki vatandaşların korku dolu anlara tanıklık ederek durumu hemen ihbar etmesi üzerine, bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde vakit kaybetmeden yaptığı ilk kontrollerde, yüksekten sert bir şekilde düşen yaşlı adamın maalesef hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma Başlatıldı
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin sitenin bahçesinde yaptığı titiz çalışmaların ardından, talihsiz adamın cansız bedeni otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ani ve trajik ölümü ailesini ve komşularını gözyaşlarına boğarken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.