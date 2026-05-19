İzmir'de feci ölüm: 4.kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Eşiyle Birlikte Cam Siliyordu

Edinilen bilgilere göre, dairelerinde eşiyle beraber ev temizliği yapan 70 yaşındaki adam, pencere camlarını sildiği esnada bir anda muvazenesini yitirdi. Dengede duramayarak açık olan pencereden apartmanın 4. katından boşluğa bırakan yaşlı adam, metrelerce yükseklikten sitenin beton zeminine çakıldı.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Çevrede bulunan komşuların ve sitedeki vatandaşların korku dolu anlara tanıklık ederek durumu hemen ihbar etmesi üzerine, bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde vakit kaybetmeden yaptığı ilk kontrollerde, yüksekten sert bir şekilde düşen yaşlı adamın maalesef hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin sitenin bahçesinde yaptığı titiz çalışmaların ardından, talihsiz adamın cansız bedeni otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ani ve trajik ölümü ailesini ve komşularını gözyaşlarına boğarken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.