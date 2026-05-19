Sivas'ta korkutan kavşak kazası: Çok sayıda yaralı var

Fatih Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç ile kavşaktan çıkan otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Can pazarının yaşandığı feci kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu konumunda bulunan 5 kişi daha olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla hızlıca şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayati Tehlikeleri Bulunmuyor

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların yapılan ilk kontrollerinde, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Serkan Cortaoğlu
