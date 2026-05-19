Kayseri’de feci kavşak çarpışması: Yusuf Kılıç kurtarılamadı

Yol Ayrımında Feci Çarpışma

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, yol ayrımına geldiği sırada o esnada kavşaktan geçiş yapmakta olan bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrularak yol kenarına sürüklendi ve hurda yığınına döndü.

Hastanede Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu hemen bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası başka kazaları önlemek amacıyla yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte yolcu konumunda bulunan bir kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hızlıca çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan talihsiz yolcu, burada doktorların yaptığı tüm yoğun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.