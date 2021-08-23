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Son dakika: Ümraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndü

Son dakika: Ümraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndü
23.08.2021 11:44
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Son dakika haberine göre Ümraniye'de 3 katlı bir kafe alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu kafede büyük çapta hasar meydana geldi.


Çamlık Mahallesi Şht. Burak Kurtuluş Caddesi 120 numaradaki kapalı olan kafenin 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 3'üncü kata ve çatıya sıçradı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında kafede büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın, çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Olay yerinden geçen bir görgü tanığı, yangınla ilgili, "Ben buradan geçerken dumanları gördüm. Aşağısı yanıyordu, ilk üçüncü kata çıkıp, çatıya sıçradı. Bir anda çatı tutuştu. O sırada İtfaiye geldi" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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