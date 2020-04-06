Son dakika: Ücretsiz maske nereden ve nasıl alınır? Ücretsiz maske başvuruları e Devlet'ten mi ePttAVM'den mi yapılacak? 06.04.2020 13:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske alımı büyük bir ilgi gördü. Bu bağlamda PTT online sitesi çöktü. Daha sonra bedava maske alımları e-devlet sitesi üzerine taşındı. Vatandaşlar şimdi PTT'den sipariş verdikleri maskelerin durumunu merak ediyor. Peki PTT sayfasından verilen maske siparişleri iptal edilecek mi? Yeni başvuru yapmak gerekli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.