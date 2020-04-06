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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı

06.04.2020 13:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tüm ülke tek yürek oldu. Hem iş dünyasından hem sivil toplum kuruluşlarından hem de vatandaştan destek yağıyor. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkalığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “En büyük zenginliğimiz birliğimiz” ifadelerini kullandı.


Türkiye, Coronavirüs'e karşı adeta seferberlik ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yurdun dört bir yanından destek geldi. Türk halkı, dayanışmanın en güzel örneğini dünyaya gösterdi. Başlatılan yardım kampanyasına herkes "Ben de varım" dedi. Kimi emekli maaşını, kimi bursunu, kimisi de çok sevdiği buzağısını devleti için bağışladığını söyledi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyası, eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma içerisinde devam ediyor. En büyük zenginliğimiz birliğimiz #BizBizeYeterizTürkiyem " ifadelerini kullandı.

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