Koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı! İşte ilk belirtisi! 06.04.2020 12:49

Çin’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye’de de görülmüştü. Koronavirüse yakalanan isimlerden Ali Yıldırım, virüsü nasıl yendiğini anlattı. Başlangıçta ateşinin olmadığını anlatan Yıldırım, "Kemiklerim içe doğru çekiliyordu. İshal vardı. Ne yesem kusuyordum. Baya bir rahatsızlığım vardı. Bu arada öksürük ve ateş olmadı. Ateşim hiç 36.5'u geçmedi. Cuma günü şuurumu yitirdim. Bayıldım." İfadelerini kullandı. İşte Yıldırım’ın açıklamaları…

İstanbul'da yaşayan Ali Yıldırım corona virüs ile verdiği mücadeleyi A Haber canlı yayınında anlattı. Yıldırım, bir hafta boyunca vücudunda üşüme hissettiğini ama ateş ve öksürük olmadığını ifade etti. Bir sabah uyandığında yataktan kalktığı gibi düştüğünü ve şuurunu kaybettiğini söyleyen Yıldırım, hastaneye gittiğinde doktorların tetkikleri sonrası corona virüs tanısı konulduğunu söyledi. Yıldırım, doktorun corona virüs tanısının pozitif olduğunu söylediği anda inanamadığı ve kendini o anda bile çok iyi hissettiğini söyledi.

Ali Yıldırım yaşadığı zorlu süreci, koronavirüsün belirtilerini, virüsü nereden kaptığını ve tedavi sürecinin detaylarını canlı yayında anlattı.

Yıldırım hastalığın başlangıç sürecinde ateşi olmadığına dikkat çekti, "Kemiklerim içe doğru çekiliyordu. İshal vardı. Ne yesem kusuyordum. Baya bir rahatsızlığım vardı. Bu arada öksürük ve ateş olmadı. Ateşim hiç 36.5'u geçmedi. Cuma günü şuurumu yitirdim. Bayıldım." dedi. Özel bir hastanede çekilen tomogrofi ile Sadi Konuk Hastanesi'ne gönderildiğini ifade eden Yıldırım, "O günkü süreçlerde halsizlik ve ağrılarım vardı. Yemek yemek istemiyordum. Sık sık odayı havalandırma ihtiyacı duydum. Canım hep yoğurt ve ek gıdalar çekti. Doktor ve hemşireler serumlar, haplar verdi. Kendimi biraz daha toparladım. 2 günde kendimi toparladım. Bu toparlama sürecinde beni Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler." ifadelerini kullandı.