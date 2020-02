Son dakika: Türkleri taşıyan uçak "Koca Yusuf" Moğolistan’ın Başkenti Ulan Batur'da 01.02.2020 11:42

Son dakika haberi... Çin'in Wuhan kentinde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gönderilen askeri kargo uçağı, Türk vatandaşlarını alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Wuhan/Çin’den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan’ın Başkenti Ulan Batur’a indi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Wuhan/Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'a indi. pic.twitter.com/2z1kH4QcdC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2020

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.







BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.