Yolcu minibüsü direğe ok gibi saplandı: 11 yolcu yaralandı

Hakkari’de yolcu taşıyan minibüsün direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta facianın eşiğinden dönüldü. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Korkutan kaza, Şemdinli ilçesine bağlı Haruna köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derecik ilçesinden Yüksekova istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Olay Yerine Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşarken, kazayı gören diğer sürücüler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Şemdinli ve çevre ilçelerden çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü yönlendirildi.

11 Yaralı Hastanelere Kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, minibüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde gerçekleştirdi. Kazada yaralanan toplam 11 kişi, ambulanslara alınarak hızlıca çevredeki tam teşekküllü hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Serkan Cortaoğlu
