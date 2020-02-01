Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması 01.02.2020 12:54

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi yok. Çin'den gelenler 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edilecek." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklama yaptı.