Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Tunca Nehri'nde 'kırmızı alarm' uyarısı: Köprüler kapatıldı Sarayiçi su altında kaldı

SON DAKİKA: Tunca Nehri'nde 'kırmızı alarm' uyarısı: Köprüler kapatıldı Sarayiçi su altında kaldı

SON DAKİKA: Tunca Nehri'nde 'kırmızı alarm' uyarısı: Köprüler kapatıldı Sarayiçi su altında kaldı
13.01.2021 10:40
Ana Sayfa 00:16
Sanayide çarklar dönüyor!...
Ana Sayfa 04:05
İşte en geç cuma günü...
Ana Sayfa 12:46
Cimbom penaltılarla turladı!...
Ana Sayfa 01:33
Cebinizdeki İsrail casusuna...
Ana Sayfa 03:19
İstanbul'un göbeği! Minibüs...
Ana Sayfa 05:00
CHP ve İYİ Parti'nin...
Ana Sayfa 03:59
İzmir'de sağanak yağış su...
Ana Sayfa 01:28
Başakşehir'den G.Saray'a takas...
Ana Sayfa 03:50
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı...
Ana Sayfa 09:24
WhatsApp'a dava açılabilir mi?
Ana Sayfa 03:20
Kilosu 350 TL! Çıkar çıkar...
Ana Sayfa 03:12
Polis uyardı vatandaş...

Son dakika haberine göre, Edirne’de sağanak yağışlar ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması nedeniyle Tunca Nehrinin debisi 211 metreküp/saniyeye yükselince daha önce verilen alarm seviyesi turuncudan kırmızıya yükseltildi. Tunca’nın geçtiği Kırkpınar Yağı Güreşleri’nin de yapıldığı Sarayiçi sular altında kalırken, taşkınla birlikte gelen su maymunları görüldü.


Edirne'de kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Kentte aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı, suyla dolan cadde ve sokaklar şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Edirne ile birlikte bölgenin de yağış alması nedeniyle komşu Bulgaristan baraj kapaklarını açtı, Tunca Nehri'nde su seviyesi debisi, 145 metreküp/saniyeden 211 metreküp/saniyeye yükselmesiyle birlikte akşam saatlerinde DSİ 11'nci Bölge Müdürlüğü, uyarısını turuncu alarmdan, kırmızı alarma yükseltti.

SARAYİÇİ SULAR ALTINDA KALDI
Kırmızı alarm verilen Tunca Nehrinin geçtiği ve Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde taşkın yaşandı. Kırkpınar Er Meydanı çevresi sular altında kalırken, bölgeye girişler polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Burada yapılan Edirne Saray kazı çalışmaları da su altında kaldığı için durduruldu.



BULGARİSTAN'DAN SU MAYMUNU GELDİ
Bulgaristan'ın aşırı yağışlardan dolayı baraj kapaklarını açmasıyla birlikte, ülkede kürkleri için beslenilen su maymunların bulunduğu çiftliklerden taşkın suları ile birlikte Edirne'de, Tunca Nehri'nde görüldü. Sarayiçi'ne girişin sağlandığı Kanuni Köprüsü'nün ayaklarının hemen yanındaki ağaç dallarının üzerinde görülen su maymunu, akıntı sularına kapılarak yorgun vaziyette hareketsiz kalması dikkat çekti.



'KÖY YOLLARI GİDEN YOL ŞERİT ÇEKİLEREK KAPATILDI'
Tunca Nehri'nin taşmasıyla birlikte yollar su altında kaldı, 6 köy yolu ile ulaşım engellendi. Taşkın sularının asfalt üzerinde taşması nedeniyle, Edirne'den Büyükdöllük, Muratçalı, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy ve Suakacağı köylerine giden yol çerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Bu köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.


Meteoroloji yetkilileri kentte, yağmur yağışının yarından akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakacağı uyarısında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları