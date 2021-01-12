EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek keimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa yüksekleri 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.