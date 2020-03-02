Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta roketli saldırı! Bakan Soylu: Teröristler kıstırıldı, çatışma devam ediyor 02.03.2020 10:35

Son dakika haberine göre Ağrı Doğubayazıt'ta PKK'lı teröristler tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirildi. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kıstırıldığını söyledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Ağrı'da sabah saatlerinde düzenlenen hain saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." dedi.