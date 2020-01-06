Son dakika... Kasım Süleymani'nin cenaze namazını kıldıran Hamaney gözyaşlarına boğuldu! 06.01.2020 10:30

İran’ın Ortadoğu’daki kılıcı olarak bilinen komutan Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi ülkeyi yasa boğdu. Bir yandan intikam yeminleri eden İran, bir yandan da Süleymani için törenler düzenlemeye devam ediyor. İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törende cenaze namazını dini lider Hamaney kıldırdı. Hamaney’in namaz sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bağdat'a ABD tarafından düzenlenen drone saldırısında öldürülen İran'ın efsane komutanı Kasım Süleymani ve hayatını kaybeden üst düzey 7 askeri yetkilinin cenaze töreni devam ediyor.

Süleymani'nin cenazesi dün Bağdat'tan ülkesi İran'ın Ahvaz kentine getirilmişti.

Yüzbinlerce insanın ağıtlar yakarak eşlik ettiği cenaze töreni bugün Tahran'da devam ediyor.

Tahran'daki cenaze töreninde yüzbinlerce insan aynı ağızdan ABD ve İsrai'e yönelik intikam yeminleri ediyor.

Bugün Tahran'da sürdürülen cenaze töreninde Süleymani ile birlikte saldırıda ölen askeri isimlerin naaşları bir kamyonla dolaştırılıyor.

TAHRAN'DAKİ TÖRENİ TÖRENİ HAMANEY YÖNETİYOR

Tahran'daki resmi töreni ülkenin ruhani lideri Ali Hamaney yönetiyor.

Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin tabutu başında dualar okuyor. İranlı devlet büyüğünün tören sırasında gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.