SON DAKİKA: TBMM'ye geliyor: Fayların etrafı yapılaşmaya kapatılacak

Son dakika haberine göre, Hükümet, yaz aylarında yaşanan Elazığ depreminden sonra önemli bir adım attı ve gelişmiş ülkelerde benzerleri bulunan fay yasası ile ilgili çalışmalara başladı. İzmir'de yaşanan depremle birlikte Türkiye'nin yapı stoku, kesilen kolonlar, fay üstüne yapılan binalar tekrar gündeme geldi. Türkiye genelindeki tüm aktif faylar tek tek incelenecek. Fay üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek.