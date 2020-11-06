

İzmir, 6.9'luk depremle sarsıldı. Firmalar, 'yardım bahanesiyle' kendi reklamını yaptı. Ünlüler ise takipçi sayısını artırmak için fotoğraf paylaşıp ağladı.







Mucize çocuk Ayda köfte istedi. Köfteci Yusuf, köfte ve ayran gönderip sosyal medyadan ilan etti.





Yemeksepeti, 3 yaşındaki Elif'in eğitimini üstlendi. Tweet atarak duyurmayı ihmal etmedi.



İşbir Yatak, depremzedelere yorgan ve yatak yolladı. Bu yardımı gizli tutmaya gerek duymadı.







Bergüzar Korel, Instagram'da Ayda'nın fotoğrafını paylaştı. Dikkat çekmek için hüngür hüngür ağladı.







Gülben Ergen, 100 ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Herkes haber vermeyi görev bildi.







GÖZ BEBEKLERİMİZ

Ayda Gezgin, 91 saat sonra kurtarıldığında, tüm Türkiye'yi ağlattı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayda bebeğin, bugün normal servise alınacağı belirtildi.







Bakan Koca, hem Ayda bebek, hem de Elif bebeği ziyaret etti. Durumlarının iyi olduğunu bildirdi.



İzmir depreminde tüm Türkiye'nin göz bebeği olan Elif Perinçek (3), 65 saat enkazda kaldı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Birkaç gün içinde taburcu olacağı açıklandı.







ÖRNEK DAYANIŞMA

İzmir'e 70 bin yardım malzemesi gönderildi. Kimi kumbaradaki parasını, evindeki battaniyeyi bağışladı. Kimi yemek yapıp dağıttı, depremzede çocuklara burs verdi. Türkiye yine kendisine yakışanı yaptı.







TAHLİYELER BAŞLADI

İzmir'de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor. Polis ve jandarma gözetiminde yapılan tahliyeler sonrası, binalar mühürleniyor.