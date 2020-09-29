Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

29.09.2020 14:57

Son dakika haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı alçak saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Karabağ işgal altındadır, derhal adım atılmalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı alçak saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Karabağ işgal altındadır, derhal adım atılmalı. Azerbaycan, Ermeni saldırılarına gerekli cevabı verdi. Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR

1 Ekim'de Meclis'in açılacağını söyleyen Şentop, koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış töreni öncesinde milletvekillerine test yapılıp yapılmayacağı konusuna açıklık getirdi. Şentop, "Seçim sürecinde olan ve sahada olan vekillerimiz var o yüzden tedbir alınabilir" dedi.

HDP'Lİ VEKİLLERE KOBANİ SORUŞTURMASI

Şentop, 6-7 Ekim Kobani eylemlerinde HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması ile ilgili olarak "Fezleke henüz Meclis'e gelmedi. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı komisyonun kararına bağlı" şeklinde konuştu.

TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Tecavüz suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında fezleke düzenlenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında da açıklama yapan Şentop, "Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması talebi doğru bir taleptir, ben de bu kararı olumlu karşılıyorum." dedi.

BERBEROĞLU HAKKINDA HAK İHLALİ KARARI

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı hakkında açıklama yapan Şentop, "Önce AYM'nin gerekçeli kararını görmek lazım" dedi.

İDAM CEZASI GÜNDEME GELECEK Mİ?

Şentop MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam açıklamaları ile ilgili "Bn idam cezasından yanayım. Ama işin gerçekleşmesi için Anayasa'nın değişmesi gerekir. Ayrıca Anayasa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde imzamız var. Bu konuda bazı adımlar atılması gerekiyor. Ben tasarlayarak adam öldürme suçlarından ve kadın ve çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara karşı idam gelmesinden yanayım" diye konuştu.