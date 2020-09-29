İstanbul Topkapı'da yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı

29.09.2020 14:28

İstanbul'da etkili olan yağış ve dolu nedeniyle Topkapı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Alt geçitten geçmeye çalışan otomobiller ve bir minibüs suların altında kalırken içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiyenin gelmesini bekledi.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri, etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.