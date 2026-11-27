Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına orantısız güç: Filistin desteği sonrası müdahale, maç 40 dakika durdu
Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşma öncesi, sırası ve sonrasında Beşiktaş taraftarları ile tribünlerde yer alan Türk vatandaşlarına yönelik orantısız güç uygulandı. Filistin bayrağı, kaşkolu ve "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı açılması üzerine Gürcü polisinin yakın mesafeden biber gazı ve jopla müdahale ettiği olaylarda maç 25. dakikada 40 dakika durdu; 30 Türk spor polisi devreye girerken UEFA anonsunun ardından yeniden başlayan karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı futbolcular pankart önünde fotoğraf çektirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel