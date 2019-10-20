Gıda terörü dur durak bilmiyor! Tarihi geçmiş ürünleri tekrar rafa koyabilmek için...

Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinden sonra market raflarında şimdi de son tüketim tarihi skandalı ortaya çıktı. Bazı gıda firmaları ve marketler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp, tarih yazan bölümleri aseton, kolonya ya da alkol yardımıyla silerek rafa yeniden koyuyor. Tarihleri tahrip edilen raf ömrü bitmiş ürünler vatandaşa yediriliyor.

Gıdadaki yeni skandal, bir internet sitesine yapılan tüketici şikâyetiyle ortaya çıktı. Şikâyette, bir market zincirinde satılan, Türkiye'nin en büyük süt ürünleri markalarından birinin kaşar peynirlerinin üzerindeki son kullanma tarihinin silinip, yeni bir tarihin yazıldığı belirtildi. Firma inceleme başlattığını açıkladı. Ancak konuyu araştırmak için biz de uluslararası zincir marketler ile indirimli ve semt marketlerini dolaştık.