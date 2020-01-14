Hileli ürünler listesi 2020: Enerji içeceği, zeytinyağı ve çikolata hileli ürünler satan firmalar hangileri?

Hileli ürünler listesi paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Bu firmaların arasında enerji içeceği, zeytinyağı ve çikolata ürünleri satan firmalar da bulunuyor. Bur firmaların isimlerini ifşa ediyoruz. Peki, enerji içeceği, zeytinyağı ve çikolata hileli ürünler satan firmalar hangileri? İşte hileli ürünler listesi...