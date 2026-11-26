Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına müdahalenin perde arkası: Siyah kıyafetli kişiler kimden emir aldı
Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynadığı karşılaşma öncesinde Filistin'e destek pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik coplu ve biber gazlı müdahale büyük tepki çekti. Müdahale sırasında resmî üniformalı polislerin arasında yer alarak taraftarlara şiddet uygulayan siyah şapkalı ve siyah kıyafetli kişilerin hangi birime bağlı olduğu, kimden talimat aldığı ve İsrail ile bağlantılarının bulunup bulunmadığı ciddi soru işaretleri doğurdu.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel