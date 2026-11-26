Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü dehşeti: Otomobilin çarptığı 52 yaşındaki Arzu Duran hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde saat 20.40 sıralarında meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.Ş. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Arzu Duran'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber