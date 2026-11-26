MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini TBMM'deki makamında kabul etti

Şanlıurfa Siverek’te akrabalar arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 6 kişi yaralandı

Müge Anlı’daki Sevda Ayhan dosyasında cinayet şüphesi! Evdeki not ve gece 03.00’teki telefon kaydı gündemde