Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 15:43

Karaman'da kepçe yüklü tıra yandan çarpan motokurye, aracın dorsesinin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 20'li yaşlardaki Şahin Yaşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLET TIRA YANDAN ÇARPTI

Kaza, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Yaşar'ın kullandığı 70 ADE 550 plakalı motosiklet, İl Özel İdaresi'nden çıkış yapan F.K. yönetimindeki kepçe yüklü 70 DR 231 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dorsenin altında sıkışan genç sürücü ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı motokurye, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TIR SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde çalışma yaparken, tır sürücüsü F.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.