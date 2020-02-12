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Son dakika: Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi |Video

Son dakika: Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi |Video

12.02.2020 17:53

Son dakika haberi... Suriye sınırında hareketli saatler sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki birliklere çok namlulu roketatarlar sevk edildi.


Hatay'ın Suriye sınırına Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNR) sevk edildi.

Hatay'ın Suriye'nin İdlib kentinin sınırındaki Reyhanlı ilçesine Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNR) sevk edildi. Toplam 6 araçtan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.

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