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Son dakika: SMO'nun Esad askerlerini havaya uçurduğu anlar kamerada

Son dakika: SMO'nun Esad askerlerini havaya uçurduğu anlar kamerada

15.02.2020 12:24

SMO'ya bağlı askerlerin, Esad rejimine ait askerleri sigara molasında vurduğu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, sigara içen Esad'ın paralı askerleri hedef alınıyor. Hedef başarılı bir şekilde vurulduktan SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.


Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki çatışmalar sürüyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin rejim askerleriyle sert çatışmalara girdiği bölgeden, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

SİGARA MOLASINDA HEDEF OLDULAR
Son olarak SMO'ya bağlı askerlerin, Esad rejimine ait askerleri sigara molasında vurduğu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, sigara içen Esad'ın paralı askerleri hedef alınıyor. Hedef başarılı bir şekilde vurulduktan SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.

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