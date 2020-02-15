Mağdur İBB işçilerine "asalak" diyen CHP'li Özgür Özel'e suç duyurusu 15.02.2020 13:03

Son dakika haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’li belediyelerde yaşanan işçi kıyımı için “Asalakları temizledik” ifadelerini kullandı. Özel'in ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Mağdur işçiler Özgür Özel'e tepki gösterirken, "Emekçinin yanında olduğunu söyleyen bir partinin yöneticisinin iftirasına maruz kaldık. Kendisiyle pazartesi günü hukuk yoluyla görüşeceğiz" ifadelerinin kullandılar.

"YARGIYA GİDECEĞİZ"

İSPARK'ta çalışırken işten çıkartılan ve İBB önünde eylemlerine devam eden işçiler adına açıklama yapan Umut Aydoğan: Pazartesi günü saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne giderek, asılsız ithamlarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Özel'i dava etmek için tüm dostlarımızı, vatandaşlarımızı Çağlayan Adliyesi'ne bekliyoruz. Özel'in açıklamalarının aksine İBB Meclisi işçi çıkarmalarını araştırma komisyonu yaptığı incelemede işçiler hakkında söylenen 'bankamatikçi' söyleminin gerçek olmadığı ve işçi çıkarmalarının hukuka aykırı yapıldığını oy çokluğu ile kabul etmişti.



ÖZGÜR ÖZEL İLE YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yaparken işine son verilen 15 yıllık belediye çalışanı Fethi Tümtaş: Yalan ve iftira üzerine kurulmuş bir partinin yalancı ve iftiracı sözcüsü... Gelip bizimle çalışmış mı? Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.







Adana'da CHP'li Ceyhan Belediyesinde çalışırken işten çıkarılan engelli Derya Sönmez: Maddi durumum olsaydı kendisine tazminat davası açardım.

İzmir'de CHP'li Torbalı Belediyesi'nde çalışırken işten atılan Ferdi Yüce: 5 yıldır bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapıyordum. Seçimlerden sonra belediye başkanı kendi yakınlarını işe aldı ve bizi işten çıkardı. Şimdi de CHP'li vekil kalkmış böyle bir laf ediyor. Bu açıklamalara ilişkin yargıya gideceğiz ve suç duyurusunda bulunacağız.



"HAKARET ETMEK HADDİN DEĞİL!"

HAK-İş Başkanı Mahmut Arslan: Özel, bankamatik olarak çalışan veya işe gelmeden aylık alan bir kişi tespit ederse, açıklasın, biz gereğini yaparız. Ama böyle bir şey yok. Özel'in bu tavrını şiddetle kınıyoruz. Bu gerçekten CHP'nin kurumsal kimliği olarak açıklanmışsa, parti yöneticilerinin harekete geçmesini istiyoruz. Binlerce insan işten atıldı. Mağdurlara hakaret etmek kimsenin haddi ve hakkı değildir. Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini de göreve davet ediyor, Sayın Özel'in CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla işçilere yönelik iftira ve hakarete varan açıklamaları dolayısıyla gereğini yapmasını bekliyoruz.



SABAH