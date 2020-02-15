Son dakika: Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın enkazından parçaların kaldırıma fırladığı da görülüyor.
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina saat 14.44'te çöktü. Çökme sırasında sokakta yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte toz bulutu yükseldiği ve çevrede panik yaşandığı görülüyor. Binanın enkazından parçaların kaldırıma fırladığı da görüntülere yansıyor.
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