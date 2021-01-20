SON DAKİKA: Şişli'de doğal gaz paniği! Binalar tahliye edildi

Son dakika haberine göre, İstanbul'un Şişli ilçesi Kurtuluş mahallesindeki Kınalı Keklik Sokak'ta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğal gaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti. Mahalleye gaz akışı kesilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Şişli'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta bulunan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Sokakta yaşayanlar duydukları büyük gürültü sonrası durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, inşaatın çevre binasında oturanları tedbir amaçlı tahliye etti.

Çökme sırasında sokaktan geçen doğalgaz borusunun zarar görmesi üzerine İGDAŞ ekipleri gaz akımını kesti.

Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olaya ilişkin ekiplerin incelemesi sürüyor.