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Son dakika: Şırnak’ın Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı girişimine 7 tutuklama

Son dakika: Şırnak’ın Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı girişimine 7 tutuklama

20.02.2020 09:47

Şırnak’ın Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 zanlıdan 7’si tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin adliye binasına bombalı saldırı hazırlığı yaptığı olayıyla ilgili devam eden soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi.


Mahkemeye sevk edilen 11 sanıktan, aralarında Silopi Adliyesi Yazı İşleri Müdürü B.Ç.'nin de bulunduğu 7'si tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar, cezaevine gönderildi..
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