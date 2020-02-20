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Son dakika haberi: Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberi: Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

20.02.2020 03:14

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki bir nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganların 2 kişi olduğu ve olayda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki bir nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganların 2 kişi olduğu ve olayda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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