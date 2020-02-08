Son dakika: Şeyma Yıldız cinayetinde katil babanın ifadesi kan dondurdu: 'İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm' |Video 08.02.2020 12:36

Son dakika haberi... Kızı Şeyma’nın okul çıkışına giden Harun Yıldız, kızını “Gel seni biraz arabayla gezdireyim” diyerek kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Harun Yıldız, Şeyma’yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle silahla vurarak yol kenarına attı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olayın yaşandığı yerden Şeyma Yıldız cinayetinin ayrıntıları aktardı...





Ankara Çubuk'a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız'ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.





Polis, cinayet araştırması başlatırken, yakalanacağını anlayan Şeyma'nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cani baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.



'YOL KENARINA BIRAKTIM'

Seyyar bal satıcısı olan Yıldız ilk ifadesinde, "İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum" dediği öğrenildi.





Hürriyet'in haberine göre baba Yıldız'ın okul çıkışına giderek kızı Şeyma'yı "Gel seni biraz arabayla gezdireyim, baba kız konuşuruz" diye araca bindirdiği bildirildi. Şeyma'nın babasına çok bağlı olduğu, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafların altına "Kahramanım" notuyla paylaştığı kaydedildi.