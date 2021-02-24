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SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
24.02.2021 11:38
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, menzili artırılmış 2 ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, menzili artırılmış 2 ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.



GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZCÜLERİNİ ARTIRIYORUZ
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. ANKA'lar, Mavi Vatan savunmasındaki görevini artırarak sürdürecek" denildi.

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