Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden yeni patlama anı görüntüleri...

03.07.2020 13:02

Sakarya'da 11.15 sıralarında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; olay Hendek civarında bulunan bir havai fişe fabrikasında gerçekleşti. Olay yerinde havai fişek patlamaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşte patlamaya dair olay yerinden gelen yeni patlama anı görüntüleri...