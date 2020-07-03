Sakarya'da 11.15 sıralarında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; olay Hendek civarında bulunan bir havai fişe fabrikasında gerçekleşti. Olay yerinde havai fişek patlamaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşte patlamaya dair olay yerinden gelen yeni patlama anı görüntüleri...
Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden yeni patlama anı görüntüleri...
03.07.2020 13:02
- Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden yeni patlama anı görüntüleri...
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- Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden yeni patlama anı görüntüleri...
- Sakarya Valisi ve Sakarya Belediye Başkanından patlamayla ilgili olay yerinden ilk açıklama: Ölü ve yaralı...
- Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! Hendek Belediye Başkanı: Bomba sandık, telefonlarımız susmuyor