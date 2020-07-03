Sakarya Valisi ve Sakarya Belediye Başkanından patlamayla ilgili olay yerinden ilk açıklama: Ölü ve yaralı...

03.07.2020 12:44

on dakika haberi... Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin canlı yayında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Vali Kaldırım, Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi. Vali Kaldırım, "10 yaralımız var" dedi.