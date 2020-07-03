Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan havai fişek fabrikası patlamasına dair ölü ve yaralı açıklaması!

03.07.2020 13:20

Son dakika haberleri... Sakarya'da 11.15 sıralarında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; olay Hendek civarında bulunan bir havai fişe fabrikasında gerçekleşti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te. Olay yerindeyiz. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdaheleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

PATLAMA SESİ SAKARYA, KOCAELİ VE DÜZCE GİBİ ŞEHİRLERDEN DE DUYULDU

Sakarya'daki patlama sesi ardından gözler son depremlere çevrildi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar deprem olduğunu; bazıları ise patlama meydana geldiğini ifade etti. Patlama sesi Sakarya, Kocaeli ve Düzce gibi şehirlerden de duyuldu. Bölgede bulunan vatandaşlar patlamanın etkisini Twitter üzerinden paylaştılar...

ÖLEN YA DA YARALANAN BİLGİSİ YOK

Sakarya'nın Hendek İlçesinde bulunan havai fişek fabrikası patladı. Sakarya Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda biraz önce büyük bir patlama gerçekleştiği bildirildi. Patlama sesi şehrin bir çok yerinen duyuldu. Patlama sesi Adapazarı başta olmak üzere pek çok yerde hissedildi. Ölen ya da yaralanan bilgisi olmazken bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞMÜŞ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.

3 BAKAN SAKARYA'YA GİDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya'ya gidiyor.

SAKARYA VALİSİ: CAN KAYBI YOK

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım canlı yayında yaptığı açıklamada, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te. Olay yerindeyiz. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdaheleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER CANLI YAYININDA SON DURUMU AKTARDI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Soğutma ve yangını söndürme işlemleri sürüyor. Patlamalar sürekli sürüyor. Tedbirleri alıyoruz." ifadeleri kullandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek'te patlama olan Havai Fişek Fabrikası'nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.

KIZILAY'DAN VATANDAŞLARA UYARI

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz." ifadelerini kullandı.